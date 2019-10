Babacar Gaye : « si Wade a retrouvé Macky Sall, il doit pouvoir se réconcilier avec sa famille du PDS » L’ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais (PDS), Babacar Gaye s’est prononcé sur les retrouvailles entre Me Abdoulaye Wade et Macky Sall et leur rencontre, hier, au palais de la République. S’il voit d’un bon œil ces retrouvailles, Babacar Gaye estime que « le président Wade doit pouvoir faire moins que cela, en favorisant des retrouvailles avec tous ses fils et sa famille du PDS ».

Dimanche 13 Octobre 2019

« S’il se retrouve avec Macky Macky Sall pour participer maintenant au dialogue national, il doit pouvoir se retrouver avec Oumar Sarr qui avait été mis à l’écart pour être allé au dialogue. Il doit également pouvoir se retrouver avec tous ceux qui se sont toujours battus avec lui pour conquérir le pouvoir, rester avec lui pendant qu’il était président de la République et depuis 7 ans qu’il a perdu le pouvoir », a-t-il poursuivi sur la RFM.

Babacar Gaye, Oumar Sarr ou encore Me El Hadji Amadou Sall ont mis en place Suxali Sopi pour protester contre les nouvelles nominations au sein du PDS qui ont mis à l’écart, d’anciens cadres du parti dont l’ex numéro 2, Oumar Sarr.



