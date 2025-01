Babacar Mbaye : Un expert incontesté à la direction des douanes sénégalaises Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2025 à 12:43 | | 0 commentaire(s)|

Le commissaire principal des douanes, Babacar Mbaye, a été désigné hier, lors du Conseil des ministres, comme nouveau directeur général des douanes. Il succède à Dr Mbaye Ndiaye à ce poste. Né à Thiès en 1975, Babacar Mbaye est titulaire d’une maîtrise en sociologie des organisations et dispose de plus de 21 ans d’expérience. Depuis janvier 2023, il occupait le poste clé de directeur des opérations douanières (Dod), où il supervisait et coordonnait les activités douanières au niveau national. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs fonctions, notamment celles de vérificateur au bureau de Dakar-Port sud, chef de division à Tambacounda, Kaolack et Dakar-Port, chef du bureau de Dakar-Port sud, directeur régional des douanes du nord, et directeur régional de Dakar-Port. Ces différentes responsabilités lui ont permis de développer une expertise approfondie dans la gestion douanière, dans un contexte de mondialisation. Sa carrière a été marquée par de nombreuses distinctions, dont celles d’officier de l’Ordre du mérite, de récipiendaire de la médaille d’honneur des douanes et de la médaille de l’Organisation mondiale des douanes. Le nouveau directeur général des douanes devra faire face au défi de diriger une institution cruciale pour l’économie du Sénégal, qui joue un rôle central dans la mobilisation des ressources financières de l’État, la facilitation des échanges commerciaux et la lutte contre la fraude et la contrebande.



Source : Le commissaire principal des douanes, Babacar Mbaye, a été désigné hier, lors du Conseil des ministres, comme nouveau directeur général des douanes. Il succède à Dr Mbaye Ndiaye à ce poste. Né à Thiès en 1975, Babacar Mbaye est titulaire d’une maîtrise en sociologie des organisations et dispose de plus de 21 ans d’expérience. Depuis […]Source : https://atlanticactu.com/babacar-mbaye-un-expert-i...

Accueil Envoyer à un ami Partager