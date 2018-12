Babacar Ngom de Sedima invite le secteur privé international à poursuivre ses investissements au Sénégal

Leral.net - Lors de la journée du Groupe Consultatif 2018 de ce mardi réservée au secteur privé à Paris, Babacar Ngom, le Président Directeur Général de la société sénégalaise Sedima, s’est déclaré satisfait des financements obtenus par le Sénégal pour le financement du Plan d'Actions Prioritaires (PAP), dans la deuxième phase du Plan Sénégal Emergent (PSE).



Le PDG du groupe Sédima, Monsieur Babacar Ngom, qui représente un des membres influents du patronat sénégalais, a salué les résultats obtenus par son Excellence Macky Sall, lundi au siège de la Banque mondiale à Paris, pour le financement du Plan d'Actions Prioritaires (PAP 2019-2023), dans sa deuxième phase.



Celui qui s’était lancé dans la production de poulets de chair et d’oeufs avec SEDIMA, créée le 26 août 1988, sous forme de GIE, a aussi invité le secteur privé international à poursuivre ses investissements au Sénégal, car, dit-il, « nous avons un pays calme, position géographique stratégique, etc ».



Pionnier dans le secteur de l’aviculture au Sénégal, Babacar Ngom en est le leader aujourd’hui à travers son groupe SEDIMA, qui emploie actuellement plus de 300 personnes et fait un chiffre d’affaires annuel de 15 milliards de FCFA.



Par ailleurs, le papa de Anta Babacar Ngom est un serial entrepreneur qui a aussi créé une société immobilière dénommée SPI en 2001, puis BATIX, spécialisée dans la construction en 2012.











Leral.net

