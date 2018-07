Bac 2018 : Une centaine de candidats exclus d’office pour tentative de fraude

Une centaine de candidats au Baccalauréat 2018 a été exclue d’office pour tentative de fraude présumée. La révélation a été faite ce lundi par le Directeur de l’office du Baccalauréat, Sosseh Ndiaye. Il précise que les mis en cause ont été pris avec des téléphones portables lors des épreuves techniques et de l’anticipée de philosophie. « Les cas de triche ont été signalé dans quatre régions : Tambacounda, Dakar, Thiès et Matam. A Dakar, il y a eu 22 cas de triches. Ces personnes convernées ont été pris avec des téléphones portables. Nous avons transmis leur dossier à la commission de discipline de l’Université. Mais, en attendant, ils ne peuvent plus faire le baccalauréat », a-t-il dit, lors d’un entretien avec la RFM.



L'examen du baccalauréat général qui vient après l’anticipée de philosophie, démarre ce mardi sur toute l’étendue du territoire et en Gambie, où le Sénégal compte un lycée à Banjul. Au total, 157 687 candidats ont été enregistrés pour 515 jurys répartis dans 455 centres principaux. Pour éviter le syndrome de l’année 2017, où plusieurs cas de fraudes ont été enregistrés, les autorités ont mis pris une batterie de mesures pour la protection des sujets. « Cette année, la clé va être remise au chef de centre, mais il y a une deuxième clé, un deuxième cadenas, c’est le président de jury où l’un des présidents de jury qui va venir avec et tant que les deux ne sont pas présents, on ne pourra pas ouvrir la cantine », a prévenu le Pr Sosseh Ndiaye, lors d’une conférence à Dakar, ajoutant que « les failles qui portent sur les enveloppes, ont été corrigées.»



« L’application sera rigoureuse cette année, car tout candidat qu’on retrouvera avec un téléphone, sera exclu et traduit devant le Conseil de discipline. Nous avons aussi demandé aux surveillants de ne pas amener leurs téléphones portables au niveau des centres d’examen », a-t-il ajouté.









