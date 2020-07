Bac 2020: 155 126 candidats en lice

Les candidats au baccalauréat, seront 155 126 répartis dans 496 jurys, 371 centres principaux et 72 centres secondaires.



Selon "EnQuête", les candidats issus des séries littéraires représentent 81,64%, contre 16,42% pour les séries scientifiques et techniques. Avec 16 964 inscrits, Dakar est la 3e région regorgeant le plus de candidats derrière la région de Thiès, en tête avec 26 218 candidats. Pikine et Guédiawaye comptant 20 520 candidats.





