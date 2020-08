Bac 2020: L'Etat dote du matériel de protection et de lutte contre la Covid 19 à l'Office du Bac

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Août 2020 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

D'aprés L'As, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a doté l’office du baccalauréat de matériel de protection et de lutte contre la propagation de la Covid-19 pour les besoins de l’examen du baccalauréat 2020 qui démarre la semaine prochaine.



Le Directeur de l’office du baccalauréat, Pr Sosse Ndiaye a reçu le matériel des mains du directeur de cabinet du ministre de l’Enseignement Supérieur, Pr Mamadou Samba Kah à la sphère ministérielle de Diamniadio.

