Bac 2020 : La France enregistre un taux de réussite de 91,5%

le ministère français de l’Education a dévoilé ce mardi, les chiffres du baccalauréat 2020. Malgré les contraintes liées au coronavirus, il faut dire que les Français ont été très performants. En effet, le pays affiche un taux de réussite de 91,5% d’admis.



En détails, il y a 94,3% admis d’office durant le bac général, 89,4 % d’admis au bac technologique et 87,4 % au bac professionnel. Ce qui fait une moyenne de 91,5%, rapporte le journal Le Monde. Il faut cependant préciser qu’à cause du coronavirus, les autorités françaises ont demandé aux membres des jurys d’être tolèrent.



De plus, le bac 2020 a été attribué sur la base d’un contrôle continu, avec l’appui des collèges qui ont suivi leurs élèves.