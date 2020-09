Bac 2020 - Les mentions "bien et très bien" bénéficient d'une bourse d'excellence si... Le gouvernement du Sénégal a institué des bourses d’excellence à l’étranger au profit des bacheliers ayant obtenu la mention très bien et bien et disposant d’une pré-inscription.





Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Septembre 2020 à 08:19 | | 0 commentaire(s)|

Les intéressés doivent déposer à la direction des bourses un dossier composé de pièces dans le décret ci-joint.





