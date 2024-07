Bac 2024: Les résultats en deçà des attentes de Abdourahmane Diouf

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation avait placé la barre haut pour le baccalauréat 2024.



Cependant, selon les chiffres provisoires publiés par l’Office du Bac, seuls 75 462 candidats sur 159 499 inscrits ont été déclarés admis.



Ce qui correspond à un taux de réussite de 48,71%. Dr Abdourahmane Diouf avait espéré atteindre entre 80 000 et 90 000 admis, visant ainsi un taux de réussite autour de 52%. Malheureusement, malgré une augmentation notable du nombre de mentions et une performance remarquable chez les filles, les objectifs n’ont pas été atteints.

Bes Bi