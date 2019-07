Bac général 2019: les épreuves ont démarré normalement ce lundi Ils sont 159 300 candidats qui démarrent ce lundi 1e juillet 2019, les épreuves du baccalauréat général 2019 sur toute l’étendue du territoire. Les candidats ont été répartis dans 365 centres principaux et 68 centres secondaires. Selon le directeur de l’Office du Baccalauréat, Socé Ndiaye, « pour cette année, nous avons noté une hausse légère des effectifs. En 2018, l’Office du Baccalauréat n’avait enregistré que 157.687 candidats. Soit plus 1600 candidats enregistrés en 2019 ».

Sur l'ensemble du territoire, les épreuves ont démarré à l'heure, à part de légers retards notés dans certains centres.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2019 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos