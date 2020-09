Bac technique: Les épreuves démarrent aujourd'hui

Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, Dame Diop, a visité dans la matinée d’hier quelques centres d’examen du Bac technique 2020 à Dakar. Du complexe Delafosse en passant par l’IPG jusqu’au lycée Seydina Limamoulaye, le ministre déclare avoir constaté que toutes les conditions appropriées pour un bon déroulement de cet examen ont été prises, a écrit L'As.



A l’en croire, les autorités administratives, notamment le directeur de l’Office du Baccalauréat, n’ont ménagé aucun effort pour la bonne tenue des examens, malgré la particularité de cette année scolaire avec le contexte de la pandémie. Dans la foulée, Dame Diop a exhorté l’ensemble des acteurs (corps enseignant, présidents de jury, collectivités locales, parents d’élèves) à encore redoubler de vigilance et rester mobilisés pour finir cette année en beauté comme l’a voulu le Président Macky Sall qui, selon lui, a pris toutes les mesures idoines pour la reprises des enseignements apprentissages.



Pour Dame Diop, les 2/3 du travail ont été déjà faits du côté de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, avec l’organisation du CAP déjà bouclé, du BEP en cours, et des BT et BTS qui sont prévus très prochainement. Pour ce qui de la proclamation des résultats de cette année spéciale, le ministre a annoncé que le directeur de l’Office du Bac va utiliser plusieurs moyens tels que le système des sms, l’affichage et les radios communautaires. Ce, dans le but de respecter le protocole sanitaire. Une initiative saluée par Dame Diop.

