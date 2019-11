Baccalauréat 2020 : 10 449 élèves déjà exclus de l’examen 10 449 candidats ne passeront pas le bac cette année. Sud Quotidien, citant le directeur de l'Office du Bac, Sossé Ndiaye, rapporte que ces élèves tombent sous le coup de l'interdiction spécifiée dans l'article 11 du décret No 95-947 du 18 décembre 1995 portant organisation du Bac.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

"Sont ajournés et interdits d'inscription à la session suivante : les candidats individuels ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du premier groupe une moyenne égale ou inférieure à 05/20 et les candidats officiels ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du premier groupe une moyenne égale ou inférieure à 06/20 et exclus de leur établissement en cas d'échec", stipule, en effet, le décret. Si toutes les séries sont concernées, ce sont les séries L2, L'1, S2 et L-AR qui sont les plus touché, selon la même source.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos