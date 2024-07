Baccalauréat 2024: plus de 10600 candidats à Ziguinchor

L’Inspection d’académie de Ziguinchor (sud) va présenter 10.641 candidats à l’examen du baccalauréat 2024, soit une hausse d’environ de 372 candidats par rapport à 2023.



“Cette année, au baccalauréat général, l’Inspection d’académie présente 10.641 candidats, soit une augmentation d’environ de 372 candidats comparé à l’année 2023”, a déclaré l’Inspecteur d’académie (IA) de Ziguinchor, Cheikh Faye.



Dans un entretien avec l’APS, il a signalé que ces candidats sont répartis en 33 jury dont 32 principaux et un jury secondaire.



“L’essentiel des candidats sont en série L. Toutes les séries L confondues concentrent 90,1% des candidats”, a fait savoir Cheikh Faye.



Selon lui, “les séries scientifiques S1, S2, S4 et S5 concentrent 9,3% des candidats”.



“Les filles sont de loin plus nombreuses parmi les garçons. 56,3% des candidats sont des filles”, a t-il précisé, assurant que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l’examen dans la région.



L’examen du bac démarre mardi sur l’ensemble du territoire national.



