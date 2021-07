Baccalauréat général 2021 : Respect scrupuleux des restrictions sanitaires à Saint-Louis Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juillet 2021 à 19:41 | | 0 commentaire(s)|

Accompagnée de l’Inspectrice d’Académie, Mme Adjara Sy Diagne et des membres de son staff, l’Adjointe au Gouverneur, chargée des affaires administratives, Mme Fatou Makhtar Fall, a visité ce jeudi les centres d’examen du baccalauréat. Saint-Louis- Elle a saisi cette occasion pour se réjouir de la mise en place du dispositif de lavage des mains dans […] Accompagnée de l’Inspectrice d’Académie, Mme Adjara Sy Diagne et des membres de son staff, l’Adjointe au Gouverneur, chargée des affaires administratives, Mme Fatou Makhtar Fall, a visité ce jeudi les centres d’examen du baccalauréat. Saint-Louis- Elle a saisi cette occasion pour se réjouir de la mise en place du dispositif de lavage des mains dans ces centres dexamen aménagés dans le département de Saint-Louis, du respect du port des masques chirurgicaux et autres mesures-barrières qui permettent aux élèves e aux enseignants de faire face à cette propagation vertigineuse de la pandémie du Coronavirus. Il convient de rappeler que 11.011 candidats au baccalauréat 2021, sont régulièrement inscrits dont 6068 filles et 4923 garçons. Ils sont répartis dans 38 jurys à travers la région. Dans la commune de Saint-Louis, 3114 candidats composent dans 11 jurys.Au cours de cette tournée, cette forte délégation a constaté de visu le bon déroulement de l’examen, avec le respect des mesures-barrières. L’Inspectrice d’Académie, a rappelé que toutes les dispositions sanitaires et organisationnelles, relatives à cet examen, ont été prises au moment opportun, « aucun manquement ne nous a été signalé, les candidats ont été informés des interdits dans les centres, nous nous sommes rendu compte qu’Ils ont suivi les directives en portant tous des masques ». Mbagnick Kharachi Diagne (Correspondant)



Source : Source : http://lesoleil.sn/baccalaureat-general-2021-respe...

