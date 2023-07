Baccalauréat général 2023: 151.710 candidats ont débuté les épreuves mardi

Selon les statistiques publiées par l’Office du Bac, 151.710 candidats étaient attendus à l’appel, ce mardi 4 juillet, pour prendre part au premier tour de la session 2023 du Baccalauréat général contre 150.925 l’année dernière. Soit une augmentation de 785 candidats. Les effectifs des candidats devant prendre part à l’examen du Baccalauréat général 2023 […]

Les effectifs des candidats devant prendre part à l’examen du Baccalauréat général 2023 sont connus. Selon des chiffres rendus publics par l’Office du Baccalauréat, ils sont 151.710 élèves, ce mardi 4 juillet, sur l’étendue du territoire national, à tenter de décrocher le premier diplôme universitaire au Sénégal. En 2022, ils étaient 150.925 candidats. Soit une augmentation de 785 candidats, d’après les données de l’Office du Bac. Celles-ci indiquent aussi que le pourcentage de candidats issus du public est de 52,89%, contre 16,49% de candidats individuels.

Comme à l’accoutumée, le gros lot des candidats provient des séries littéraires. Ils sont 126.893 élèves inscrits dans les séries L’1, L1a, L1b, L2, LA et LAR. Le reste étant réparti entre les séries scientifiques et le Baccalauréat franco-arabe. Concernant la répartition des effectifs par académie, Thiès avec 26.824 inscrits caracole en tête. Cette circonscription est suivie de celle de Pikine-Guédiawaye qui enregistre, au total, 22.018 inscrits puis par Dakar (15.613 candidats). Kaffrine et Kédougou ferment la marche avec respectivement 3.361 et 1.409 candidats.

Interrogé sur les dispositions prises concernant le déroulement de cet examen, le Directeur de l’Office du Bac, le Pr Sossé Ndiaye informe qu’environ 16.000 surveillants sont mobilisés à l’occasion sur le plan national. Ceux-ci sont répartis dans 464 centres ouverts pour la circonstance, a indiqué M. Ndiaye. 475 jurys sont aussi créés pour l’organisation de cette épreuve, a-t-il ajouté.

Il rappelle que 2.790 élèves avaient déjà composé en juin pour le Baccalauréat technique sur l’étendue du territoire national.

Seydou Prosper SADIO

