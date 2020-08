Bachar el-Assad précise quelle sera la réponse syrienne aux sanctions US Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Août 2020 à 22:48 | | 0 commentaire(s)|





Source : Les sanctions US prévues par la loi César s’inscrivent dans le prolongement d’un blocus qui dure des années, et la Syrie doit y réagir en augmentant la production nationale et en devenant plus autonome, estime le Président Bachar el-Assad qui a évoqué une «solution non conventionnelle».Source : https://fr.sputniknews.com/international/202008121...

