Bacheliers non orientés: Les étudiants crient leur désarroi et interpellent le Chef de l'Etat Après le désarroi des élèves à cause de la crise scolaire qui a duré 2 mois et plus, et qui a fini par être réglé par l'État du Sénégal, c'est au tour des bacheliers de l'année 2021, qui ne sont pas encore orientés, de crier leur ras-le-bol sur tous les toits.



En effet, leurs autres camarades bacheliers ont déjà démarré leurs cours au sein des différentes universités du Sénégal, alors qu'ils n'ont pas encore, eux, reçu, un mot réconfortant sur leur situation.



Cette situation, est en effet, une autre répercussion de la gouvernance quelques fois mal orientée du Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation, qui a aujourd'hui, une autre solution à trouver pour permettre à ces jeunes qui sont dans le désespoir de prendre un autre élan quant à leurs études.



Les bacheliers non orientés interpellent le Chef de l'Etat pour décanter la situation d'autant que la valeur du BAC est la même que ceux qui sont déjà dans le feu de l'action dans les universités.

