Badara Gadiaga: " il y a de la partisannerie extraordinaire au Sénégal, un problème se..."

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Novembre 2022 à 05:40 | | 0 commentaire(s)|

"L'extrémisme est facile, ce qui est difficile, c'est de regarder avec ses deux yeux, c'est d'avoir l'équilibre entre le cœur et l'esprit. Les gens ne parviennent à discerner, il y a de la partisannerie extraordinaire au Sénégal. Le pays est divisé et on ne fait rien pour. Un problème ne se déplace pas, il se résout", a tonné l'ex membre du parti Rewmi, Badara Gadiaga lors de l'émission Jakaarlo.