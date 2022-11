Bagarre au Marché central au poisson

Une bagarre s'est invitée hier au Marché central au poisson de Pikine (Mcp/Pikine) au cours de la passation de service entre l'ancien directeur Kadialy Gassama du Parti socialiste et son successeur Valdiodio Ndiaye, maire de Guinaw rails Nord et membre du Cese. Certains mareyeurs réclamant la mise en place d'un Comité de gestion ont affronté des proches de Valdiodio Ndiaye hostiles à cette idée, détaille L'As.



N’eut été l’intervention de la Police, le pire se serait produit Thimbo et la phobie des medias De quoi a peur le maire Abdoulaye Thimbo ? Beaucoup de posent la question. Car depuis son accession au pouvoir local, l'édile de Pikine n'ose pas faire d'interviews avec les correspondants des médias de la place depuis 2014. Le maire Thimbo préfère la mode dictée préparée avec des médias locaux de la banlieue.