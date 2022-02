Bagarre dans un restaurant à la station Shell de Patte d’Oie: C. Mendy et son ami H. Seck font passer un sale quart d’heure à M. Niasse La police de Grand-Yoff a déféré au parquet C. Mendy, vigile de profession ainsi que son ami H. Seck, pour coups et blessures volontaires (cbv). Les acolytes ont sauvagement battu un élève dans un restaurant aux Hlm Patte d’Oie, lui occasionnant de sérieuses blessures.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022 à 10:21

Venu passer quelques jours de congé à Dakar pour voir quelques membres de sa famille, l’élève M. Niasse, habitant Kaolack, n’oubliera pas de sitôt son séjour dans la capitale. Etant entré dans un restaurant pour commander à manger, M. Niasse a eu la surprise de sa vie. D’autant que deux autres clients du restaurant, en l’occurrence le vigile C. Mendy et son ami restaurateur du nom de H. Seck, lui ont fait passer un sale quart d’heure, le malmenant à telle enseigne qu’il a fini par atterrir à l’hôpital. Les faits se sont produits aux Hlm Patte d’Oie, dans un restaurant de la place. La victime M. Niasse, qui attendait tranquillement l’un de ses camarades après avoir passé sa commande, a senti brusquement deux personnes entrer.



Ces dernières le heurtent violemment. Et ce n’était personne d’autre que C. Mendy et H. Seck. Pris de court M. Niasse riposte. Et là, bonjour les dégâts. Car Mendy et son acolyte Seck vont se ruer sur l’élève, le rouant de coups de poing et de pied jusqu’à lui occasionner des blessures sur son bras droit. Les policiers de Grand-Yoff informés de la situation, se sont rendus sur les lieux pour interpeller les mis en cause. Interrogés sur les motifs de leurs agissements, C. Mendy et H. Seck ont fait dans le dilatoire en soutenant que l’élève M. Niasse voulait les empêcher d’entrer dans le restaurant. Des allégations qui n’ont guère convaincu les limiers, qui leur ont délivré un ticket gratuit pour Rebeuss, pour coups et blessures volontaires, rapporte "L'As".

