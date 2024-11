Bah Diakhaté, activiste proche de l’APR, bénéficie de la Loi d’amnistie Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2024 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Bah Diakhaté/ Saliou Ndong Le mardi 12 novembre 2024, le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a examiné une affaire impliquant Bah Diakhaté, activiste proche du parti APR, et le Colonel Abdourahim Kébé. D'après Les Échos, l'affaire n'a pas abouti à une condamnation, Bah Diakhaté ayant bénéficié de la loi d'amnistie, instaurée par l'ex-président Macky Sall. Il devient ainsi la première personne liée à l'ancien pouvoir à profiter officiellement de cette mesure. Bien que l'activiste fût absent lors de l'audience, son avocat, Me Cheikh Khoureyssi Bâ, a précisé qu'il se trouvait actuellement à l'étranger. Ce n'est pas la première fois que Bah Diakhaté se retrouve devant la justice. Lors d'une précédente affaire, en mai, pour diffusion de fausses informations impliquant le Premier ministre Ousmane Sonko, il avait été condamné à trois mois de prison, peine qu'il a purgée. Pendant sa détention, Diakhaté avait été transféré de sa cellule à la Division des Investigations Criminelles (DIC) pour répondre à une nouvelle accusation, celle d'Ababacar Mboup, ancien coordinateur de « And Samm Jikko Yi », qui l'accusait de diffamation et de diffusion de fausses informations.



Source : Source : https://atlanticactu.com/bah-diakhate-activiste-pr...

