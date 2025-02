Baïla Bignona : La maternité reprend du service, un grand pas vers la fin des accouchements à domicile

Les accouchements à domicile et autres difficultés liées à l'accouchement des femmes à Baïla, localité de la commune de Suelle dans le département de Bignona, sont désormais relégués au passé dans cette zone. La maternité, autrefois dans un état de délabrement total, causait bien des soucis au personnel du poste de santé sis dans ces locaux. Suite à sa réhabilitation par des partenaires amis de cette localité de la commune de Suelle, elle a repris correctement ses services.

Cet ouvrage flambant neuf et bien équipé redonne courage et force aux femmes de Baïla pour donner naissance à leurs enfants dans cette maternité, mettant ainsi fin aux accouchements à domicile ou même dans d'autres structures sanitaires. "La maternité a trop duré, elle a tellement duré au point qu'elle a commencé à se délabrer. Des murs fissurés, des herbes partout autour de la cour, surtout lors de l'hivernage. Nous avions même peur d'amener une femme sur le point d'accoucher dans cette maternité", a martelé Oulimata Diédhiou, présidente des femmes de Baïla, revenant sur les difficultés rencontrées avant la réhabilitation de la maternité. La présidente informe que pour mettre fin aux accouchements à domicile et dissuader les femmes de ne pas respecter les visites prénatales, des amendes sont infligées aux récalcitrantes.

Réhabilitation de la maternité de Baïla : Œuvre de partenaires saluée par le maire de Suelle

Le maire de Suelle, le Dr Nfaly Badji, spécialiste de l'imagerie médicale, a salué cette initiative de réhabilitation de la maternité de Baïla, située dans sa commune. "Réhabiliter cette maternité, c'est réhabiliter les femmes. C'est vraiment offrir à nos mamans, nos sœurs, un cadre idéal pour assister à la naissance de leurs petits", a-t-il déclaré. Nfaly Badji ajoute que c'est un plaisir pour les spécialistes de la santé de voir de telles réalisations dans un village. Il se dit davantage satisfait de cette initiative, d'autant plus "qu'il a vu le jour dans cette maternité".

Sabele Diatta, membre de SOS Casamance Flandre, porteur de ce projet de réhabilitation, a expliqué que la santé occupe une part importante dans leur organisation, surtout pour des villages qui en ont vraiment besoin. Bien que n'étant pas originaire de Baïla (natif de Sindone), Sabele Diatta, qui a facilité la remise à niveau de cette maternité, a expliqué que son histoire avec Baïla date de 1992, année où elle a commencé à faire le parcours Dakar-Ziguinchor à vélo pour la paix en Casamance. Selon elle, "pour la santé, c'est quelque chose de très nécessaire ; voir une maternité délabrée, là où des femmes donnent naissance, doit être un endroit très propre, très saint, ce qui nous a motivés, nous l'association SOS Casamance Flandre, à réhabiliter cette maternité". La santé doit être beaucoup plus soutenue, vu l'évolution rapide du monde, a soutenu Sabele Diatta.

Appareil échographique en panne, les femmes souhaitent l'appui des autorités

Malgré la réhabilitation de la maternité et son équipement, certaines difficultés demeurent pour une prise en charge correcte des femmes enceintes. En effet, depuis quelques mois, le seul appareil d'échographie dont dispose la maternité de Baïla est tombé en panne, et les femmes sollicitent l'appui des autorités. "Nous en appelons au ministre de la santé, la ministre Maïmouna Dièye, au Premier Ministre Ousmane Sonko, ainsi qu'au Président Bassirou Diomaye Faye, pour nous aider à trouver un appareil échographique", a lancé Oulimata Diédhiou, présidente des femmes de Baïla. "Notre souci demeure l'appareil échographique, nous n'avons plus d'échographies", a-t-elle ajouté. La présidente des femmes de Baïla explique que l'urgence maintenant est de disposer d'un appareil échographique après la réhabilitation de la maternité. Au-delà de l'appareil échographique, Oulimata Diédhiou a plaidé pour l'octroi d'une ambulance, qui est une préoccupation majeure pour les femmes de Baïla.





