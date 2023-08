Bain rituel mortel à Fatick : Le film de la mort des deux filles

Deux filles, N. Fall (18 ans) et M. Guèye (16 ans) se sont noyées alors qu’elles prenaient des bains mystiques. Le mis en cause, A. Fall, un tradipraticien de 36 ans, devrait être déféré ce lundi, 28 août, devant le Procureur de Fatick.



Lors de son audition, suite à son arrestation, au commissariat de Fatick, il a confié qu’il est spécialisé depuis 2012 dans le traitement de personnes possédées par de mauvais esprits. Trés sollicité, il a fini par ouvrir un internat chez lui à Ndande Fall. Le jour du drame, 14 patients dont 12 filles étaient présents, dit-il, d’après ses confessions reprises par Enquête.

“Ils sont arrivés à Fatick la nuit de mardi à mercredi. Cette même nuit, ils ont pris leur premier bain au sanctuaire dit Mame Mbenis.”



Il ajoute que chaque patient doit prendre un bain tous les quinze jours. Sauf que Fall, talibé mouride, qui doit se rendre au Magal de Touba, a décidé d’accélérer les choses, en leur faisant prendre leur deuxième bain.



“Quand ils ont fini, on s’est rendu compte qu’il manquait une personne. A ma grande surprise, c’était plutôt deux. Ainsi, j’ai compris qu’elles se sont noyées. Nous avons alerté les sapeurs-pompiers”, a-t-il expliqué aux enquêteurs, informe Rewmi.