Baisse de 14% du résultat net de la SODECI au 3ème trimestre 2021

Ce résultat s’est établi à 2,981 milliards de FCFA contre 3,447 milliards de FCFA au 30 septembre 2020. La direction de la SODECI explique cette baisse par <<le niveau important d’endettement financier observé au cours du premier semestre.>>



Quant au chiffre d’affaires, il a enregistré un accroissement de 6,785 milliards de FCFA à 100,302 milliards de FCFA contre 94 milliards de FCFA au 30 septembre 2020. La direction de l’entreprise estime que cet accroissement est consécutif à la hausse du chiffre d’affaires Eau de 3,9 milliards de FCFA et à l’impact du projet d’amélioration des performances techniques et financières (APTF) à hauteur de 3,2 milliards de FCFA.



De son côté, le résultat d’exploitation a connu un accroissement de 23 millions de FCFA à 4,756 milliards de FCFA contre 4,733 milliards de FCFA au 30 septembre 2020.



En ce qui le concerne, le résultat des activités ordinaires s’est replie de 307 millions, passant de 5,441 milliards de FCFA au 30 septembre 2020 à 5,134 milliards de FCFA un an plus tard.



Quid des perspectives pour la fin de l’exercice 2021 ? Sur ce point, la direction de la SODECI note que les actions de transformation et d’amélioration de l’efficacité opérationnelle se poursuivent et permettront d’atteindre les objectifs vises en fin d’exercice.



