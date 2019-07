Baisse de niveau dans les écoles publiques: Les enseignants s’indignent des propos de Macky Sall Les propos du président de la République Macky Sall sur la baisse du niveau des élèves et étudiants des écoles et universités publiques, ont suscité l’indignation des syndicats d’enseignants. Certains d’entre eux interrogés par "L’Observateur", l'accusent d'être l'unique responsable de cette situation.

« Depuis qu’il est élu en 2012, aucun changement majeur n’a été apporté dans le système éducatif sénégalais. Le Président Macky Sall ne doit pas faire un discours pour tromper les Sénégalais. Il doit arrêter les discours et aller dans le sens de mettre en œuvre toutes les recommandations faites. Macky Sall n’a aucune vision claire pour l’éducation , martèle, Dame Mbodj, secrétaire général du Cusem-Authentique. Nous avons tenu des Assises de l’Education et de la formation en 2014. Un document a été produit et remis aux autorités avec des recommandations fortes. On s’attendait à ce que l’Etat engage immédiatement des reformes. Ce qui n’est pas le cas jusqu’ici.»



Secrétaire général du SAES, Malick Fall soutient que chef de l’Etat n’a aucune preuve de ce qu’il avance. « On ne peut pas se lever de façon péremptoire, pour dire qu’il y a une baisse de niveau des élevés ou des étudiants, sans aucune étude scientifique. Les référentiels qu’il utilise pour parler de baisse de niveau des élèves ou des étudiants, on ne s’y trouve pas », fait-il remarquer. Et d’ajouter : « Jeter l’opprobre comme ça sur les enseignants, c’est un peu gênant. C’est un faux débat de parler de baisse de niveau des élevés. Le vrai débat, c’est voir les moyens injectés dans l’éducation. Si on veut avoir de la qualité dans l’éducation, il faut y mettre le prix ».



Pour l’ex-coordonnateur du Grand Cadre, Mamadou Lamine Dianté, le Président Sall « fait fausse route. Il faut que l’analyse soit orientée autrement pour que nous puissions, en réalité, mieux appréhender les problèmes du système éducatif et chercher à trouver des solutions », conseille-t-il.

