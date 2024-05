Baisse des activités du marché de la BRVM ce 29 mai 2024.

La valeur de ces transactions est ainsi passée de 3,104 milliards de FCFA la veille à 1,028 milliard de FCFA ce mercredi 29 mai 2024.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 1,913 milliard, à 8410,374 milliards de FCFA contre 8 412,287 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché obligataire connait aussi une baisse de 11,027 milliards FCFA, passant de 10 301,266 milliards FCFA le mardi 28 mai 2024 à 10 290,239 milliards FCFA ce mercredi 29 mai 2024.



L’indice BRVM Composite est en léger repli de 0,02% à 226,07 points contre 226,12 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré aussi une légère baisse de 0,01% à 113,42 points contre 113,43 points précédemment.



En ce qui le concerne, l’indice BRVM Prestige est en progression de 0,17% à 105,11 points contre 104,93 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,76% à 790 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 800 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 2,00% à 2 300 FCFA), BOA Sénégal (plus 1,82% à 3 925 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,58% à 19 300 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (moins 6,98% à 400 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 6,92% à 605 FCFA), BOA Niger (moins 6,86% à 5 495 FCFA), Total Sénégal (moins 6,63% à 2 255 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 6,41% à 730 FCFA).

Oumar Nourou

