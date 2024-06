Baisse des prix ; L’Etat a mis la charrue avant les bœufs, selon l’analyse de Momar Ndao Ascosen…

Autre invité, autre avis sur la baisse des prix annoncée par l’Etat.Oui, Invité de l’émission C Clair de Leral Tv, Momar Ndao, le président de l’Association des Consommateurs du Sénégal, une association qui a bouclé une trentaine d’année d’existence et d’expérience, même s’il s’en réjouit, tempère les ardeurs.

Oui, car face à l’urgence un défi, l’Etat semble avoir « mis la charrue avant les bœufs, Pourquoi ? Parce qu’il y a une marge de manœuvre entre les prix fixés par l’Etat et ceux qui sont déjà homologués…Explications et recommandations de Momar Ndao… :