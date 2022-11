Baisse des prix de denrées et du loyer : GRAS-CAP 2024 salue une volonté réaffirmée du Chef de l'Etat Le Groupe de Réflexion et d'Actions stratégiques GRAS-CAP 2024 félicite le Président Macky Sall et son Gouvernement pour ses 11 mesures fortes, visant à soulager les ménages à travers des baisses substantielles des prix des denrées de première nécessité et du loyer. Cette décision importante, prise dans un contexte de crise économique mondiale aiguë, vient conforter une volonté constante du Chef de l'Etat, de renforcer la solidarité nationale et l'inclusion sociale dans toutes les politiques publiques.

Le Groupe de Réflexion et d'Actions stratégiques (GRAS-CAP 2024) considère que le Président Macky Sall a toujours gardé ce souci permanent de construire "un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous", comme en attestent les nombreux programmes spéciaux (PUDC, PUMA, Promovilles, Bourses familiales, CMU, etc.), qui visent l'équité sociale et territoriale.



Le GRAS-CAP 2024 salue cette volonté réaffirmée du Chef de l'Etat, champion du social, qui a encore décrété une année sociale, en consacrant 45% du budget 2023 à la prise en charge de la demande sociale.



Le GRAS apporte son soutien au Premier ministre et au Gouvernement, dans l'application effective desdites mesures, qui auront des effets positifs immédiats sur le pouvoir d'achat des populations. Pour ce faire, le GRAS invite tous les acteurs économiques à faire preuve de citoyenneté et de patriotisme, dans le respect des prix fixés de manière consensuelle.



Abordant l’affaire du journaliste Pape Alé Niang, le GRAS-CAP 2024 rappelle le respect des principes sacro-saints qui régissent le fonctionnement normal d'une République. Dans ce sens, le recel ou la diffusion de documents estampillés "secret défense" est formellement interdit par la loi.



La liberté d'expression ou d'opinion ne peut en aucun cas, servir de prétexte pour exposer sur la place publique des informations confidentielles dont la divulgation pourrait compromettre la sécurité nationale. En posant cet acte, Monsieur Pape Alé Niang était conscient de sa responsabilité personnelle qu'il a engagée. Qu'il en assume donc toutes les conséquences prévues par la loi.



Enfin, le GRAS lance un appel à la mobilisation de toutes les forces de la grande mouvance présidentielle, à faire bloc autour du Président de la République et son Gouvernement pour relever les défis sociaux qui se posent afin de mieux engager, avec courage, la bataille de 2024.



