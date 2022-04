Baisse des prix et son application: La Direction du Commerce met 2 058 commerçants à l'amende et promet.. Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Avril 2022 à 01:46 | | 0 commentaire(s)| Deux mois après les accords sur la baisse des prix des denrées de première nécessité et son application, la Direction du Commerce promet d'assurer l'approvisionnement correct du pays en prélude à la fête de Korité. Elle a par ailleurs, contrôlé plus de douze mille commerçants, dont 2 058 interpellés et mis à l'amende, pour non-respect des prix autorisés.



Accueil Envoyer à un ami Partager