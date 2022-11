Baisse des prix imposée : Les boutiquiers de Sédhiou paralysent le commerce Pour reparler des commerçants et détaillants, il faut dire qu’ils ont réussi un sacré coup à Sédhiou. Hier, la bouillie de mil avait pris la place du pain. En effet, pour protester contre la nouvelle grille tarifaire de certains produits, ils ont baissé rideaux, nous dit « L’As ».

Selon le président des commerçants, Mamadou Aliou Sall, l'Etat leur impose d’acheter par exemple le sac de riz ordinaire indien à 16 250 F et de vendre le kilogramme à 340 F.



«Si vous multipliez 340 F par 50 kg, cela donne 17.000 F. Vous déduisez de 17 000 F le transport de 250 F par sac il vous reste 16 750 F. Sachant que le sac de riz pesé ne fait que 48 kg au lieu de 50 kg il est évident que nous vendons à perte» a-t-il dit à seneweb.



Il en est de même pour le sucre cristallisé, le lait en poudre d’origine végétale, la pomme de terre, l’oignon et l’huile parfumée. Le porte-parole des boutiquiers détaillants prévient qu’il s’agit juste d’une grève d’avertissement d’une journée pour attirer l’attention de l’Etat sur la réalité du terrain. Mais aujourd’hui, ils vont boycotter la vente des produits susdits.



