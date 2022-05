Baisse du flux migratoire clandestin: le dispositif mis par le Sénégal a porté ses fruits

Pour lutter contre le trafic de migrants, le Sénégal renforce son dispositif. Les chiffres de l'année 2021 indiquent une baisse du flux migratoire clandestin vers l'Espagne. C'est une révélation du Contrôleur Général de la police des airs et des frontières, le commissaire Mame Seydou Ndour. Il intervenait à Saly lors d'un séminaire sur la prise en charge du trafic de migrants et autres infractions assimilées par les autorités policières et judiciaires.