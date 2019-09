Bakel: Contre manifestation pour soutenir les actions du Président Macky Sall

Apres la marche initiée par une frange des jeunes de Bakel ce lundi pour décrier les maux dont souffre le département de Bakel, d'autres jeunes de la localité ont décidé ce dimanche d'organiser une marche pacifique dans les rues de Bakel pour rétablir la vérité, selon leur porte parole daouda thiam, coordonnateur du mouvement "Bras droit".



Ce dernier trouve que ceux qui sont sortis lundi dernier ne représentent pas Bakel. Et ils comptent montrer à l'opinion national et international que depuis l'arrivée du Président Sall à la tête du pays, leur département a changé de visage.

En effet Bakel a bénéficié des grands projets de l'Etat du Sénégal, ceci en partenariat avec le député maire Baba Sall qui à son tour a opéré de grands investissements dans la commune.

Selon toujours Daouda Thiam, il y a des personnes mal intentionnés qui veulent ternir l'image de leur maire. Mais il lance un appel à ces opposants de prendre leur mal en patience car ils se retrouveront bientôt sur le champs politique et que ces enfantillages ne préoccupent par le maire pour l'instant...

