Balance des services du Sénégal : La Bceao note un accroissement de 10,4%, en 2022

La Bceao relève que les recettes nettes du poste “voyage” ont connu une nette amélioration pour se situer à 231,4 milliards contre 120,9 milliards en 2021. Le secteur touristique ayant retrouvé son plein potentiel, le niveau enregistré est supérieur à ceux réalisés avant la pandémie de la Covid-19.



Au titre des services de transport, le déficit est passé de 610,3 milliards en 2021 à 743,9 milliards, soit une dégradation de 133,6 milliards attribuable à l’augmentation des déficits du fret et du transport passager. Ces évolutions sont expliquées principalement par les effets de la hausse soutenue des importations et du redressement de l’activité touristique.



En 2022, le poste “voyage” a bénéficié de la levée totale des restrictions de déplacement instaurées lors de la crise de la Covid-19 entraînant ainsi une consolidation de la reprise de l’activité du secteur. L’excédent du poste “voyage” s’est ainsi amélioré aussi bien pour le tourisme de loisirs que pour le tourisme à vocation professionnelle.

Au cours de la période sous revue, le solde du compte des “autres services” est ressorti déficitaire à -1.017,9 milliards contre -897,0 milliards en 2021. L’aggravation du déficit est imputable essentiellement aux dépenses effectuées au titre des autres services aux entreprises (-758,8 milliards contre -705,4 milliards) et des services de construction (-252,8 milliards contre -208,1 milliards), en rapport avec le développement des projets pétroliers et gaziers.



A cet effet, les dépenses occasionnées ont entraîné une progression de la facture des autres services aux entreprises (+53,4 milliards), des services de construction (+44,7 milliards) et des services d’assurance et de retraite (+54,2 milliards), en relation notamment avec les importations de biens et services. L’excédent du compte des services de télécommunications (60,0 milliards contre 24,0 milliards) s’est consolidé alors que celui des biens et services des administrations et autres (88,7 milliards contre 94,5 milliards) a légèrement fléchi en liaison avec la baisse des services liés à la propriété intellectuelle.



Adou Faye

Source : La balance des services a été caractérisée, en 2022, par la poursuite de l'accélération du développement des projets d'hydrocarbures, le renchérissement du frêt et le dynamisme du secteur touristique.

