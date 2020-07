Baldé: "Plus de 900Km pour rallier Dakar, c'est pénible...Macky et Barrow doivent..." Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juillet 2020 à 21:52 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de Ziguinchor Abdoulaye Balde se dit peiné de voire les usagers faire plus de 900km pour rallier la capitale. En plus le patron de l'UCS regrette les souffrances qu’endurent les populations en plus de la hausse constatée sur le prix du transport qui passe du simple au double, Abdoulaye Baldé appelle les président Macky Sall et Adama Barrow ç ouvrir dans l’urgence un corridor sur la Trans-gambienne pour mettre fin aux calvaires des usagers des transports. Avant hier le gouvernement Gambien a levé l'état d'urgence et silence radio sur l'ouverture de ses frontière le pays de la "téranga". ECOUTEZ







Source : Source : https://www.exclusif.net/Balde-Plus-de-900Km-pour-...

Accueil Envoyer à un ami Partager