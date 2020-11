Baldé à ses partenaires: "La ville de Ziguinchor marche vers l'éradication des naissances non déclarées" Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Novembre 2020 à 00:25 | | 0 commentaire(s)|











Source : La Mairie de Ziguinchor, en partenariat avec la coopération espagnole, a mise en œuvre un centre secondaire d'Etat civil au sein de l'hôpital régional de Ziguinchor. Le maire de la commune de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, a inauguré ledit centre ce 27 Novembre 2020 en présence du ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Oumar Guèye, du ministère du Commerce et des PME, Madame la ministre Aminata Assome Diatta et les autorités administratives. Abdoulaye Baldé de rappeler que "ce centre secondaire répond à un impératif, car la construction de cette infrastructure dans l'enceinte de la structure hospitalière qui a fait plus de naissance contribuera forcément dans la gestion de l'état civil dans la région. REGARDEZSource : https://www.exclusif.net/Balde-a-ses-partenaires-L...

Accueil Envoyer à un ami Partager