Balla Gaye 1 sur la revanche Balla Gaye 2 / Modou Lo: "Ni Balla Gaye 2 ni aucune autre personne ne m’ont parlé de ce combat contre Modou Lô"

Un manque de communication. C’est du moins ce qui se passe entre le Lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2 et son coach Balla Gaye1. Dans un entretien accordé au journal Sunu Lamb, l’ancienne gloire n’a pas manqué de dire ses vérités sur le duel devant opposer Modou Lô au fils de Double



Less. A propos de cette revanche tant attendue par les amateurs de lutte, le coach de l’écurie Balla Gaye, dit avoir eu vent de ce combat. « J’ai juste eu vent de ce combat. Je n’en sais rien. Ni Balla Gaye 2 ni aucune autre personne ne m’ont parlé de ce combat contre Modou Lô. Donc je ne peux pas me prononcer sur ça », précise Balla Gaye 1.