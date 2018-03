Balla Gaye 2 fera du «jamais 2 sans 3» si Gris Bordeaux…(Par Serigne Babacar Dieng) Le combat du siècle tant attendu par les amateurs laisse se dérouler un scénario assez étonnant: Gris Bordeaux a battu Eumeu Séne et Bombardier, ces derniers ont battu Balla Gaye 2, la fatalité du «jamais 2 sans 3» frappera le Lion de Guédiawaye s’il perd ce combat !!!



Rédigé par leral.net le Mardi 13 Mars 2018 à 11:50 | | 0 commentaire(s)|

La pression du combat du 17 mars prochain a poussé les deux lutteurs de se livrer à une bataille médiatique sans merci afin de gagner psychologiquement son adversaire. D’ailleurs, ils se sont échangés des termes déplacés, hélas on pouvait apprendre de leurs propres bouches que Gris Bordeaux est un fumeur de chanvre indien tandis que Balla Gaye 2 est un tricheur qui a recours au dopage.



En tout état de cause, la défaite n’arrange aucun des deux lutteurs, ils ont perdu amèrement leur dernière confrontation. L’enjeu du combat est si capital que le perdant risque d’être rangé aux oubliettes par ses supporteurs.



Mais ce qui est surprenant dans cette affiche, c'est que Balla Gaye 2 a été battu par Eumeu Sène et Bombardier si toutefois il serait battu par Gris Bordeaux, la malédiction du «jamais 2 sans 3» l’atteindra. Mais dans le cas contraire, le successeur de Moustapha Guèye, battu deux fois par Modou Lo, sera rebaptisé du titre de 3e «Mouss» de Fass et non le Tigre pour son absence de victoires de la part d’un gros félin…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook