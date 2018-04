Balla Gaye 2 n’a pas encore la percussion et le dynamisme qu’il faut pour affronter Modou Lô dans le court terme"

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Avril 2018 à 11:25 | | 1 commentaire(s)|

L’ancien champion d’Europe de boxe, Mouhamed Aly Ndiaye prévient le lutteur Balla Gaye 2 face à Modou Lo.



Dans un entretien accordé au journal L’Observateur, le boxeur sénégalais pense que le Lion de Guediawaye risque gros si le combat devait avoir lieu cette année.

« Sportivement parlant, Balla Gaye ne possède pas pour le moment, toutes ses qualités pour faire face à Modou Lo. Il n’a pas encore la percussion et le dynamisme qu’il faut pour affronter Modou Lo dans le court terme même s’il le dit avec fierté. Physiquement et mentalement, Balla Gaye n’est pas prêt. Si la revanche Balla Gaye vs Modou Lo est programmée pour cette saison, Balla risque gros. Actuellement, Modou Lo est plus en forme. Si Balla l’affronte cette année, il se fera battre », prévient Mouhamed Ndiaye.

http://Dakar7.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook