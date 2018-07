Balla Gaye 2 très sûr de lui : « Modou Lô, damakoy doumeu ! »

Le Lion de Guédiawaye sort les griffes. Balla Gaye 2, trouvé en pleine séance d’entraînement par le site DakarActu, a mis en garde son prochain adversaire Modou Lô. Dégoulinant de sueur, le fils de Double Less n’a pas mis de gants pour attaquer le Roc des Parcelles Assainies. « C’est plutôt à lui de demander qui est Balla Gaye. Il me connaît très bien. La première fois je l’ai terrassé en 21 secondes en lutte pure, mais cette fois-ci, comme je suis plus doué que lui techniquement, je vais le corriger… (Bi pa damakoy doumeu), a menacé l’ancien roi des arènes: il sait de quoi je suis capable ».



Le combat est prévu à l’Arène nationale en janvier 2019. Un combat attendu par tout le peuple.











Les Echos