Ballon d'Or: Samuel Eto'o tacle encore les Africains qui n'ont pas voté pour Sadio Mané





La star camerounaise du football affirme que Sadio Mané méritait de remporter le trophée devant Lionel Messi. L’attaquant de Liverpool a terminé quatrième meilleur joueur du monde derrière Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo. Cependant, un Ballon d’Or pour Sadio Mané aurait fait la fierté de Samuel Eto’o.



«Si Sadio Mane l’avait remporté et était sur le podium, personne ne se serait plaint parce qu’il le méritait. Il a eu la meilleure saison», a déclaré l’ancien footballeur au site IOL cité par goal.



«Messi a remporté le Ballon d’Or parce que tous les Sud-Américains ont voté pour lui. Je pense que les Européens ont aussi voté pour Virgil Van Dijk.»



Samuel Eto’o s’en est pris aux électeurs africains qui n’ont pas voté pour Sadio Mané. «Les Africains n’ont pas voté pour Mané. C’est le gros problème. Les Africains ne soutiennent pas leurs frères. Nous devons être solidaires si nous voulons vraiment mettre fin à la domination des Européens et des Sud-américains dans la course au titre de meilleur joueur du monde», a-t-il souligné.

