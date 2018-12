Ballon d’Or : Zinedine Zidane avait prédit la victoire de Luka Modric

Ce lundi, Luka Modric, milieu de terrain du Real Madrid et de la Croatie, a remporté le Ballon d’Or 2018, devançant Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Dans l’entretien traditionnel accordé à France Football, le finaliste du dernier Mondial a fait une confidence étonnante au sujet de son ancien coach dans la capitale espagnole, Zinedine Zidane. Il a dévoilé que le technicien français lui avait prédit cette victoire dès son arrivée sur le banc merengue, en janvier 2016.



« Lorsque Zidane est devenu entraineur du Real, il m’a appelé un jour dans son bureau, après un entraînement. Et il m’a expliqué comment il me percevait comme joueur, et également ce qu’il attendait de moi. Il m’a dit que j’étais un joueur très important pour lui. Et, surtout, qu’il me voyait comme un joueur qui, demain, pouvait remporter le Ballon d’Or.



Quand quelqu’un comme Zidane, avec sa personnalité et son vécu, vous dit cela, ça vous booste sur le plan de la confiance. Je l’admirais et je le respectais énormément quand il était joueur. Lui me voyait comme une personne qui lui ressemble, tranquille et un peu timide. Il attendait de moi que je m’exprime davantage, que je m’ouvre plus. Il a fait de moi une pièce fondamentale de l’équipe, à une époque où on a vraiment très bien joué. » ZZ a eu du nez.

