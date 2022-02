Ballon d'Or et CAN: Hé Sadio, tu l'as fait! (Par Omar Sharif NDAO) Toutes les personnes qui ont réussi dans la vie ou qui ont été dans une posture enviable peuvent bien se rappeler où elles étaient, il y a dix (10) ou quinze (15) ans. Sadio Mané en fait partie. Mais avec le recul, oh, que c'est mérité!

Sadio Mané n’est pas une exception dans ce lot, comme plusieurs sportifs qui ont fait leur histoire, en venant de très loin. Comme El Hadji Ousseynou Diouf, qui peinait à être titulaire à la Linguère de Saint-Louis, sa région natale. L’ex-joueur de Liverpool, Lens, Bolton, Celtic Glasgow, entre autres clubs, qu’il a fréquentés est le premier joueur sénégalais à gagner un trophée individuel au niveau continental avec deux (2) ballons d’Or. Mais cela fait partie désormais de l’histoire.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Février 2022 à 07:35 | | 0 commentaire(s)|

J'avais fait cet article en 2019 pour galvaniser Sadio Mané pour le Ballon d'Or mondial. Mais ce n'était que partie remise. Car il a finalement obtenu celui africain, étant inscrit comme les Eto'o, El hadji Diouf, entre autres joueurs qui ont marqué l'histoire.



Une autre page, une nouvelle histoire



Une autre page s'est ouverte il y a une semaine avec le sacre continental, le 1er pour le Sénégal. Et qui en est l'artisan? Celui qui a été nommé meilleur joueur du tournoi? Celui qui a envoyé le Sénégal au nirvana? Bien entendu Sadio Mané. L’on se rappelle ses débuts en Casamance, en passant par les navétanes à Mbour et à Génération Foot. L’on se rappelle encore, comment feu Karim Séga Diouf le haranguait en sélection nationale junior où il avait du mal à se frayer un passage. Mais le défunt technicien savait qu'il avait un diamant brut entre ses mains. Et cela s'est vu dès ses débuts avec les Olympiques en Angleterre.



Sacré au Cameroun



Les compliments ne s'arrêtent plus! Du Roi Pelé à Franz Beckenbauer, en passant par Eto'o, Rafael Nadal ou encore Zinedine Zidane, Sadio Mané est reconnu à sa juste valeur. lui qui pouvait être Ballon d'or mondial en 2019. Au-delà de le considérer comme le meilleur joueur de tous les temps sénégalais, l'enfant de Bambali fait partie sans aucun doute des cinq meilleurs attaquants du monde.



Maintenant, ayant quasiment tout gagné avec Liverpool, il est temps de changer de tunique. Léo Messi le voulait au Barça, Zidane au Real. PPour avoir une autre chance de challenger pour le BO, il lui quitter Liverpool.

Eh Dio, tu l'as fait!



Par Omar Sharif NDAO, journaliste

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook