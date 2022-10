Ballon d'Or et Prix Socrates de Sadio Mané: Cette attitude incroyable des Sénégalais qui détonne... Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Octobre 2022 à 06:20 | | 0 commentaire(s)| Les sénégalais se sont prononcés sur la consécration de Sadio Mané au Ballon d’or 2022. La plupart pense que c'est amplement mérité. Puisque, sadio Mané reflète l'image de la générosité et de la solidarité. Ainsi, ces sénégalais accrochés par Leral TV espèrent que ce sacre sera une opportunité pour le football sénégalais de rayonner davantage dans le monde entier. Ailleurs, ils considèrent que Mané, en modèle et référence donne un exemple à toutes la communauté des nantis du monde. D’après eux, son investissement humanitaire doit inspirer d’autres personnalités publiques à faire des efforts profitables pour rendre vivable de manière paisible leurs localités d’origines.



