Ballon d’or: Messi confirme Sadio Mané

Lundi 19 Août 2019

Messi parle pour la première fois du Ballon d’Or . L’attaquant confirme que Sadio Mané est bien placé pour remporter ce ballon puisqu’il le mérite.

L’Argentin explique dans un tweet du compte du Barca que l’enfant de Bambaly mérite le sésame dont toit joueur rêve d’avoir.



« J’ai vu le but de Mané hier, encore une fois il a été au top. Au vu de la Remontada je pense qu’il a une avance sur moi. Il est temps qu’il soit reconnu à sa juste valeur et objectivement je pense qu’il mérite le Ballon d’Or. »

