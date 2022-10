Ballon d’Or / Prix Socrates : Sadio Mané gagne le prix du joueur le plus engagé dans des projets caritatifs

Sadio Mané, récompensé du prix du joueur le plus engagé dans des projets caritatifs. C’est en rapport avecc ses multiples investissements dans le social au Sénégal.



Sadio Mané, attaquant sénégalais du Bayern Munich, récipiendaire du "Prix Socrates", nouvelle récompense décernée lors de la cérémonie du Ballon d'Or, à une joueuse ou un joueur de football pour son engagement dans des projets sociétaux et caritatifs.



" Merci tout le monde. Je suis vraiment très content d'être là et même si parfois je suis peut-être un peu timide, je suis content de faire tout ce que je fais pour toutes ces personnes chez moi (au Sénégal) pour que la vie soit meilleure ”, a réagi Sadio Mané.

