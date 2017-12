Ballon d'or: le coup de gueule de Benzema contre le classement

Vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions, le Real Madrid n'a placé qu'un seul joueur sur le podium du Ballon d'Or, remporté ce jeudi par Cristiano Ronaldo. Mais ce n'est pas le classement des trois premiers qui chagrine Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid, 25e (et 4e français du classement), s'est fendu d'un tweet en anglais, pour être compris du plus grand nombre (et de Gary Lineker?) "Après les trois premières places pour le Ballon d'Or, c'est un tirage au sort perdu pour le reste du classement?", a demandé Benzema, accompagné d'un smiley dubitatif et d'un autre qui pleure de rire.



Le Real Madrid, pourtant largement récompensé après son doublé Liga-Ligue des champions, n'a placé que deux autres joueurs dans le Top 10, avec Luka Modric (5e) et Sergio Ramos (6e). Karim Benzema, lui, n'a pris que la 25e place, derrière par exemple Harry Kane (10e), Pierre-Emerick Aubameyang (21e) ou Sadio Mané (23e).



Parmi les Français, Kylian Mbappé est 7e, Ngolo Kanté 8e et Antoine Griezmann 18e (il était 3e la saison dernière). Sur Twitter, ils ont été beaucoup plus mesurés à la découverte du classement, à l'image de Ngolo Kanté.



Voici le classement :

1er : Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid)



2e : Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone)



3e : Neymar (Brésil/PSG)



4e : Gianluigi Buffon (Italie/Juventus)



5e : Luka Modric (Croatie/Real Madrid)



6e : Sergio Ramos (Espagne/Real Madrid)



7e : Kylian Mbappé (France/Monaco)



8e : N’Golo Kanté (France/Chelsea)



9e : Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich)



10e : Harry Kane (Angleterre/Tottenham)



11e : Edinson Cavani (Uruguay/PSG)



12e : Isco (Espagne/Real Madrid)



13e : Luis Suarez (Uruguay/FC Barcelone)



14e : Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City)



15e : Paulo Dybala (Argentine/Juventus)



16e : Marcelo (Brésil/ Real Madrid)



17e : Toni Kroos (Allemagne/Real Madrid)



18e : Antoine Griezmann (France/Atlético Madrid)



19e : Eden Hazard (Belgique/Chelsea)



20e : David De Gea (Espagne/Manchester United)



21e : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Dortmund)



21e : Leonardo Bonucci (Italie/AC Milan)



23e : Sadio Mané (Sénégal/Liverpool)



24e : Radamel Falcao (Colombie/Monaco)



25e : Karim Benzema (France/Real Madrid)



26e : Jan Oblak (Slovénie/Atlético Madrid)



27e : Mats Hummels (Allemagne/Bayern)



28e : Edin Dzeko (Bosnie/AS Roma)



29e : Philippe Coutinho (Brésil/Liverpool)



29e : Dries Mertens (Belgique/Naples)



Rmc