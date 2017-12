Bamba Fall à Tanor : « Cette décision est nulle et non avenue »

« C’est une comédie. C’est du théâtre. Ousmane Tanor Dieng et sa clique essaient de livrer un bon de commandes du Président de la République, Macky Sall. Mais cela ne nous intéresse pas. Je suis membre du Bureau Politique (BP), je n’ai pas été convoqué. Le parti ne m’a jamais convoqué pour m’entendre. Donc, cette décision est nulle et non avenue. Nous sommes socialistes, nous restons socialistes… », se fâche le maire de la Médina.



Bamba Fall a ainsi réagi sur la Rfm peu après la décision prise par le BP du Parti Socialiste (PS) d’exclure 65 militants dont Khalifa Sall, Bamba Fall, Barthélémy Dias, Aïssata Tall Sall et Cie.







