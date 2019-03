Bamba Fall : « j’ai rencontré Tanor, je n’ai jamais quitté le PS » Alors que l’on pensait que Bamba Fall faisait encore de la résistance après l’appel aux retrouvailles lancé par le PS, il semble que l’édile de la Médina a déjà effectué le grand saut du retour.

« J’ai rencontré Ousmane Tanor Dieng, on a discuté…Je n’ai jamais quitté le Ps. Ma maison naturelle est le Ps », a, en effet, déclaré Bamba Fall sur la RFM.



A la question de savoir s’il définitivement de retour au Parti socialiste, l’édile de la Médina fait dans le clair-obscur, « ma seule préoccupation est que je souhaite qu’on ait un candidat et qu’on participe aux élections de 2024 ».

