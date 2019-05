Bamba Kassé: " Le journaliste doit pouvoir vivre librement et décemment de son métier"

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2019 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|

Le SYNPICS, en collaboration avec l’Unesco BREDA, a organisé deux panels hier au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI), dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Une opportunité saisie par Bamba Kassé pour exiger une meilleure prise en compte des conditions de travail du journaliste. "On doit aborder le danger que vit le journaliste du point de vue de sa liberté d'exercice. Et la première des libertés c'est de pouvoir vivre décemment du travail que l'on a librement choisi d'exercer" a signalé le Secrétaire général du Synpics.

Selon lui, si un journaliste n'est pas pris en charge normalement par son entreprise de presse, " il n'est pas libre". Avant de donner en exemple le cas de certains jeunes reporters qui sont exploités par les maisons de presse.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos