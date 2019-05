Bamba Kassé, Sg du Synpics : « l’affaire Adja Astou Cissé est un cas d’école » Pour le secrétaire général du (Synpics), Bamba Kassé, l’affaire de l’animatrice de la 7Tv, Adja Astou Cissé doit servir de leçon à tous, particulièrement à ceux qui interviennent dans les médias. Le journaliste de l’Aps reconnait que les dérapages y sont trop fréquents.

« Cette affaire est un cas d’école qui interpelle à plusieurs niveaux de responsabilité. Elle interpelle tous les intervenants dans les médias en tant qu’invité ou animateur. Tout le monde doit faire attention à maintenir les équilibres dans ce pays, à ne pas déraper lorsqu’on s’adresse à une communauté. Dans ce cas (celui de la 7tv, ndrl), on s’est attaqué à une communauté. Mais tous les jours, ce sont les communautés religieuses, géographiques qui sont victimes. Il faut donc qu’on fasse preuve de prudence », lance-t-il, selon ses propos sont rapportés par EnQuête.



Le patron du Syndicat des professionnels de médias (Synpics) se réjouit du fait que les autorités aient agi positivement à la demande clémence formulée de part et d’autre, à l’endroit de la jeune femme. Il invite cependant ses confrères à faire preuve de prudence dans le traitement de certains sujets qui peuvent saper la cohésion nationale. « Il faut réfléchir davantage sur notre commun vouloir de vivre ensemble, à l’aune des influences que les médias peuvent avoir. Je n’aurais pas souhaité qu’on en arrive à ce niveau, mais le procureur a l’opportunité des poursuites », fait-il savoir.

